Три школы построят в Гольянове по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Три новые школы построят в Гольянове по программе реновации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам главы столичного Депстроя Рафика Загрутдинова, все здания будут проектироваться по новому стандарту с просторными помещениями для проектных работ и общения, оборудованными современным оборудованием специализированными кабинетами, а также облагороженными площадками.

Кроме того, в Гольянове сейчас переданы под заселение две новостройки на Щелковском шоссе и площади Белы Куна, добавил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин. По его словам, в них уже переехали свыше 340 семей из шести старых домов. Также в скором времени для эксплуатации откроется жилой комплекс на Амурской улице.

"Программа реновации социально ориентированная. Перед городом стоит задача обеспечить новоселов не только качественным жильем, но и всей необходимой инфраструктурой", – добавил Ефимов.

Между тем в Москве построят свыше 100 детских садов в ближайшие три года. Во всех зданиях специалисты создадут необходимые условия для всестороннего развития детей: организуют функциональные залы, раздевалки, буфеты и многое другое. Особое внимание уделят вопросам безопасности – в детсадах установят охранные системы и пожарные сигнализации.