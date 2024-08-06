Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин увеличил нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования. О подписании соответствующего постановления сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Увеличение будет производится за счет средств столичного бюджета. Обновленные нормы начнут действовать с 1 сентября.

Так, подушевой норматив на учащихся 1–4 классов будет равен 147,8 тысячи рублей в год. К нему было решено прибавить 3,6 тысячи рублей. Для учеников 5–9 классов запланировано увеличение на 1,7 тысячи рублей. После этого норматив составит 166,5 тысячи рублей. Вместе с тем норма для учащихся 10–11-х классов будет равна 186,9 тысячи рублей. Ее решили повысить на ту же сумму.

Вместе с тем нормативные затраты на одного воспитанника дошкольного отделения для групп полного дня будут повышены на 10,3 тысячи рублей и составят таким образом 219,6 тысячи рублей. При этом норматив для группы кратковременного пребывания было решено оставить неизменным – 75 тысяч рублей.

Как государственные, так и негосударственные образовательные учреждения столицы получают бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам с 2020 года. При этом норматив для воспитанников детских садов является одинаковым вне зависимости от возраста.

Такой подход обеспечивает равные возможности для получения качественного образования всем московским детям.

Ранее Собянин рассказал, что на севере столицы появится административно-деловой комплекс с школой и детским садом. Проекты будут реализованы частными инвесторами в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда.