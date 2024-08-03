Собянин: школу с детским садом построят в Хорошевском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Административно-деловой комплекс и школу с детским садом построят на севере столицы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, проекты реализуют частные инвесторы в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда.

В итоге административно-деловой комплекс появится в Дмитровском проезде Тимирязевского района. Школу с детским садом на 575 мест построят в 3-м Хорошевском проезде одноименного района.

На улице Шеногина в районе Хорошёво-Мнёвники возведут административное здание. В общей сложности на этих трех объектах создадут более 8,6 тысячи рабочих мест, заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин объявил об открытии школы на проспекте Куприна в районе Коммунарка, в которой с 1 сентября 2024 года будут учиться дети. По словам мэра, сейчас в этом районе возводятся новые станции метро, дороги. Кроме того, специалисты приступили к строительству бизнес-центра.

Собянин отметил важность появления в Коммунарке детских садов, школ и жилья в связи с тем, что сейчас этот район является одним из самых дефицитных с точки зрения развития социальной инфраструктуры.

Именно поэтому, как он утверждает, в 2024 году будут введены в эксплуатацию девять школ, три из которых уже построены. Более того, через два года в Коммунарке появится еще 20 новых образовательных учреждений.