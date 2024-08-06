Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл новое здание Первого апелляционного суда в Очаково-Матвеевском. Оно расположено в доме 80 на проспекте Генерала Дорохова.

"Судебная система должна быть качественной и доступной для граждан. В Москве в суды обращаются ежегодно – и приезжают, и приходят в суды сотни тысяч москвичей. И, конечно, для того чтобы это было комфортно, необходима новая инфраструктура", – сказал мэр.

Он сообщил, что за последние годы в Москве построили свыше 10 судебных зданий. Два из них возвели уже после реформы судебной системы. Речь идет о здании для кассационного суда общей юрисдикции и здании апелляционного суда.

Собянин отметил, что необходимость в новом здании возникла потому, что к апелляционному суду прибавились новые территории, а следовательно, потребовалось увеличить количество судебных заседаний. Здание строили по самым современным технологиям.

"Так что, я думаю, здесь будет удобно работать и судьям, и гражданам, которые обращаются сюда", – сказал мэр.

В церемонии открытия участвовали председатель Первого апелляционного суда общей юрисдикции Владимир Ананьев и председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции открылся 1 октября 2019 года. В его компетенцию входит рассмотрение жалоб и представлений на итоговые и промежуточные решения судов 25 регионов страны.

Решение о строительстве здания на проспекте Генерала Дорохова принял Сергей Собянин. Работы стартовали в апреле 2023 года и завершились в мае 2024 года. В четырехэтажном здании разместились 14 залов судебных заседаний.

Для обеспечения безопасности установили досмотровой комплекс с датчиками обнаружения огнестрельного оружия, металлических предметов, взрывчатых и наркотических веществ. Также там создали безбарьерную среду для маломобильных граждан.

Транспортную доступность суда обеспечивают Северо-Западная хорда и проспект Генерала Дорохова. В нескольких остановках общественного транспорта находятся станции метро "Озерная" и "Аминьевская".

Ранее Сергей Собянин и гендиректор государственной компании РЖД Олег Белозеров открыли новый городской вокзал Митьково на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3). Его возвели на железнодорожной ветви, которая соединяет Ленинградское и Казанское направления. Теперь благодаря Митьково пассажиры смогут экономить до 20 минут времени в пути.