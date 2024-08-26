Собянин: в Москве началось тестирование инноваций по повышенным грантам

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин

Получатели повышенных грантов на тестирование инноваций начали испытания своих разработок в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что гранты выделяются участникам межотраслевых кластеров, которые реализуют совместные проекты в области строительства, экологии, биофармацевтики, медицины и других.

Первые гранты были выданы двум компаниям, одна из которых создала веб-платформу PREAX для онлайн-стажировки и карьерного старта IT-специалистов. Тестировать ее планируется на базе одного из столичных колледжей.



Вторая компания разрабатывает и производит интеллектуальные накопители электроэнергии VOLTS. Продукт позволяет накапливать резерв электричества на время отключений.



"На сегодняшний день в Москве больше 240 площадок для тестирования новых продуктов и технологий. За три с половиной года работы программы столичные разработчики получили 253 гранта на сумму около 441 миллиона рублей", – добавил мэр Москвы.

В мае правительство Москвы расширило программу финансовой поддержки патентования изобретений и полезных моделей за рубежом. Она начала работать в апреле 2022 года. С того момента одобрили 48 заявок от 13 изобретателей, которые получили поддержку на сумму 14,8 миллиона рублей. Благодаря расширению программы Москве удастся увеличить патентную активность столичных инноваторов.

