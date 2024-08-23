"Мой район. Новости": больница им Боткина получила статус ММНКЦ

Боткинская больница стала московским многопрофильным научно-клиническим центром. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. Новый статус позволит значительно ускорить проведение исследований и внедрение их результатов в практическую работу

Этому предшествовало масштабное переоснащение медучреждения, а также строительство и реконструкция корпусов. Теперь в нем оказывают все виды высокотехнологичной помощи.

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