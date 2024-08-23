Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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23 августа, 10:20

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"Мой район. Новости": больница им Боткина получила статус ММНКЦ

"Мой район. Новости": больница им Боткина получила статус ММНКЦ

Новости часа: Собянин анонсировал увеличение количества причалов в Москве в 2025 году

Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Собянин сообщил о планах развития пассажирского электрофлота

Собянин: московские школьники завоевали 35 медалей на международных олимпиадах

Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

"Мой район. Новости": новая поликлиника на улице Вавилова откроется до конца года

Новости часа: Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Боткинская больница стала московским многопрофильным научно-клиническим центром. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. Новый статус позволит значительно ускорить проведение исследований и внедрение их результатов в практическую работу

Этому предшествовало масштабное переоснащение медучреждения, а также строительство и реконструкция корпусов. Теперь в нем оказывают все виды высокотехнологичной помощи.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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