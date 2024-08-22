Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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22 августа, 23:15

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Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Новости часа: Собянин распорядился установить мемориальные доски пяти героям России и СССР

Новости часа: готово первое школьное здание, реконструированное по московскому стандарту

Новости часа: объем поддержанного экспорта высоких технологий вырос более чем втрое

Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Новости часа: Собянин рассказал о программе реконструкции московских школ

Новости часа: Собянин распорядился установить мемориальные доски пяти героям России и СССР

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об увеличении объемов экспорта, поддержанного городом

Собянин: объем поддержанного экспорта высоких технологий вырос более чем втрое

Собянин принял решение об установлении мемориальных досок пяти героям РФ и СССР

Сергей Собянин посетил первую школу, реконструированную по городской программе, в Митине. Образовательный комплекс с широкими возможностями для учеников и педагогов откроет двери 2 сентября.

На 11 тысячах квадратных метрах расположились современные учебные классы, залы для спорта, гимнастики и хореографии, два лабораторно-исследовательских комплекса для 3D-моделирования, робототехники и программирования, а также кафетерий и столовая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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