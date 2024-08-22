Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Сергей Собянин посетил первую школу, реконструированную по городской программе, в Митине. Образовательный комплекс с широкими возможностями для учеников и педагогов откроет двери 2 сентября.

На 11 тысячах квадратных метрах расположились современные учебные классы, залы для спорта, гимнастики и хореографии, два лабораторно-исследовательских комплекса для 3D-моделирования, робототехники и программирования, а также кафетерий и столовая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

