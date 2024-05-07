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07 мая, 10:15

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"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве судоверфи в Нагатинском затоне

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве судоверфи в Нагатинском затоне

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Новости часа: верфь в Нагатинском Затоне будет производить около 20 электросудов в год

Новая судостроительная верфь заработает в Москве к концу 2024 года. Теперь в Нагатинском затоне будут делать круизные и прогулочные электросуда. Специалисты уже возвели каркас будущего цеха и приступили к обустройству стапеля – это сооружение для спуска судна на воду.

Мощность верфи позволит выпускать до 20 судов в год. На территории развернется производство полного цикла. Это и речные электрические трамваи, и прогулочный флот. Ход строительства судоверфи осмотрел Сергей Собянин.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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