"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве судоверфи в Нагатинском затоне

Новая судостроительная верфь заработает в Москве к концу 2024 года. Теперь в Нагатинском затоне будут делать круизные и прогулочные электросуда. Специалисты уже возвели каркас будущего цеха и приступили к обустройству стапеля – это сооружение для спуска судна на воду.

Мощность верфи позволит выпускать до 20 судов в год. На территории развернется производство полного цикла. Это и речные электрические трамваи, и прогулочный флот. Ход строительства судоверфи осмотрел Сергей Собянин.

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