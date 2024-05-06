Собянин: в Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты

Из-за сильных холодов в Москве снова включат отопление, сообщил Сергей Собянин. По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений.

Как отметил мэр Москвы, подача тепла в жилых домах и социальных объектах продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.