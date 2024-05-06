Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 14:45

Общество

Вильфанд рассказал, чем вызвано майское аномальное похолодание в столице

Вильфанд рассказал, чем вызвано майское аномальное похолодание в столице

Более трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве 7 мая

Предстоящее 9 мая может стать для Москвы самым холодным за четверть века

Новости часа: Собянин рассказал о победе московских школьников на всероссийской олимпиаде

Маргарита Симоньян рассказала, как относится к развитию искусственного интеллекта

Около 40% месячной нормы осадков может выпасть в некоторых районах Москвы 7 мая

"Атмосфера": 7 градусов ожидается в Москве вечером 6 мая

Маргарита Симоньян рассказала, как в ее семье празднуют День Победы

Новости часа: Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства

Собянин: сборная Москвы взяла 1 331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

Синоптики отметили, что май 2024 года начался с аномальных для этого месяца температурных значений. Температура ниже климатической нормы на 7–10 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, чем вызваны такие редкие для северных широт погодные условия. Он отметил, что подобная погода в Москве связана с арктическими массами воздуха.

Подробнее о том, когда потеплеет в столице, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика