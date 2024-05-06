Вильфанд рассказал, чем вызвано майское аномальное похолодание в столице

Синоптики отметили, что май 2024 года начался с аномальных для этого месяца температурных значений. Температура ниже климатической нормы на 7–10 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, чем вызваны такие редкие для северных широт погодные условия. Он отметил, что подобная погода в Москве связана с арктическими массами воздуха.

Подробнее о том, когда потеплеет в столице, – в эфире телеканала Москва 24.