Симоньян отказалась уходить из публичного поля из-за сведений о покушении

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что не будет уходить из публичного поля из-за того, что на нее готовится новое покушение. Об этом она заявила в интервью Надане Фридрихсон, опубликованном в телеграм-канале журналистки.

Симоньян, отвечая на вопрос о том, допускает ли она, что на нее готовится новое покушение, заявила, что не допускает это, а знает.

"Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне", – рассказала она.

Ранее СБУ заочно предъявила Симоньян обвинения по нескольким статьям УК Украины, среди которых обвинения в геноциде и пропаганде войны. Весной 2022 года занимавшая пост генпрокурора Украины Ирина Венедиктова также сообщила, что в отношении Симоньян выдвинули обвинения по статье украинского УК о финансировании действий, совершенных с целью "насильственного захвата власти" или "изменения границ" страны.