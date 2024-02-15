СБУ заочно предъявила обвинения Дерипаске

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Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому миллиардеру и предпринимателю Олегу Дерипаске. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Так, по информации СБУ, украинские предприятия олигарха направляли в Россию руду и иное сырье для металлургической промышленности. В связи с этим Дерипаске заочно вменили в вину семь статей Уголовного кодекса Украины. Однако при этом не уточняются конкретные названия статей.

"СБУ задержала его украинских топ-менеджеров, которые поставляли в РФ сырье для производства Искандеров", – сказано в заявлении ведомства.

Ранее Киев ввел санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Ограничения предусматривали блокировку активов на 10-летний срок.



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