01 апреля, 16:21Политика
СБУ заочно предъявила Симоньян новые обвинения
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила главреду RT Маргарите Симоньян новые обвинения. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
В публикации указано, что Симоньян обвиняют сразу по нескольким статьям украинского УК: о геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий, а также об оправдании, признании правомерными и отрицании действий РФ, которые на Украине расцениваются как "агрессия", глорификации (прославлении) участников СВО.
По данным ТАСС, весной 2022 года занимавшая пост генпрокурора Украины Ирина Венедиктова сказала, что в отношении главреда RT выдвинули обвинения по статье УК Украины о финансировании действий, совершенных с целью "насильственного захвата власти" или "изменения границ" государства.
Ранее сообщалось, что МИД РФ направил украинской стороне требование об аресте главы СБУ Василия Малюка. По данным российского дипведомства, он признался в организации Украиной подрыва Крымского моста в 2022 году, а также раскрыл подробности осуществления других терактов на территории РФ.
Кроме того, Москва требует от Киева немедленно прекратить поддержку терроризма, выдать виновных и возместить ущерб потерпевшим.
Москва официально потребовала от Киева выдать причастных к терактам в РФ