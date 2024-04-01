СБУ заочно предъявила Симоньян новые обвинения

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила главреду RT Маргарите Симоньян новые обвинения. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

В публикации указано, что Симоньян обвиняют сразу по нескольким статьям украинского УК: о геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий, а также об оправдании, признании правомерными и отрицании действий РФ, которые на Украине расцениваются как "агрессия", глорификации (прославлении) участников СВО.

По данным ТАСС, весной 2022 года занимавшая пост генпрокурора Украины Ирина Венедиктова сказала, что в отношении главреда RT выдвинули обвинения по статье УК Украины о финансировании действий, совершенных с целью "насильственного захвата власти" или "изменения границ" государства.

Ранее сообщалось, что МИД РФ направил украинской стороне требование об аресте главы СБУ Василия Малюка. По данным российского дипведомства, он признался в организации Украиной подрыва Крымского моста в 2022 году, а также раскрыл подробности осуществления других терактов на территории РФ.

Кроме того, Москва требует от Киева немедленно прекратить поддержку терроризма, выдать виновных и возместить ущерб потерпевшим.