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Украина летом 2024 года столкнется с экзистенциальной угрозой со стороны Европы. Об этом сообщает газета Telegraph.

По данным издания, существует небольшой влиятельный блок ультраправых партий, который движется по всему континенту и намерен показать высокие результаты на июньских выборах в Европейский парламент. Многие ультраправые партии считают, что европейские страны больше не должны поставлять оружие и оказывать помощь Украине, говорится в материале.

Член украинского парламента, лидер партии "Голос" Кира Рудик рассказала газете, что у украинцев есть несколько причин чувствовать себя беспокойно.

Выборы в Европарламент пройдут 6–9 июня, после чего обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страна требует от России и Украины немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В Венгрии верят, что РФ невозможно победить в этом конфликте, подчеркнул он и добавил, что Запад хочет помешать России выиграть с помощью новых поставок вооружения Украине.