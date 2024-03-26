Глава МИД Украины потребовал от Запада дать Киеву "чертовы Patriot"

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от западных стран дать Киеву "чертовы Patriot". Он заявил, что его страна нуждается в большем числе данных зенитных ракетных комплексов для укрепления противовоздушной обороны, передает Politico.

По словам министра, если бы у Украины было достаточно систем ПВО, власти смогли бы защитить не только жизни людей, но и экономику страны от разрушения. Издание, в свою очередь, называет американские ЗРК наиболее подходящим средством перехвата баллистических ракет.

Кулеба подчеркнул, что Киев благодарен союзникам за поддержку, но их действия, по его мнению, не всегда соответствуют словам. Он считает, что сложившаяся ситуация выглядит как "заколдованный круг".

Украина получает недостаточно оружия, поставки задерживаются, при этом партнеры заявляют, что Киев отступает и не может победить, а после задаются вопросом, почему должны предоставить Киеву вооружение, которое "изменит правила игры", объяснил Кулеба.

Украинский политик подчеркнул, что у солдат ВСУ нет достаточного количества оружия, потому что Запад его не предоставил. Говоря о немецких крылатых ракетах Taurus, Кулеба признал, что устал отвечать на вопросы о возможности их поставок.

"Каждый раз, когда я отвечаю на вопрос, получаю раздраженный ответ из Берлина. Оставьте это им. Они сами завели себя в такую ситуацию, пусть ищут выход", – сказал он.

Помимо этого, Кулеба сказал, что Украина ведет работу по официальным и неофициальным каналам, для того чтобы получить еще больше комплексов Patriot. По его данным, партнеры поставят Киеву новые ракеты для систем ПВО и новые фронтовые системы противовоздушной обороны по типу Stinger.

До этого СМИ сообщали, что российские силы ракетным ударом поразили два зенитных ракетных комплекса Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве. В составе экипажа бойцы российской стороны выявили наемников из государств НАТО.