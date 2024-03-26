В Киеве признали, что Запад не хочет передавать Украине еще больше систем Patriot

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Страны Запада в настоящее время не собираются передавать Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Есть возможность у партнеров, но нет решения о поставках новых батарей ПВО класса Patriot в первую очередь", – приводит его слова ТАСС.

Кулеба также уточнил, что партнеры поставят Киеву новые ракеты для систем ПВО и новые фронтовые системы противовоздушной обороны по типу Stinger. Однако, по словам главы МИД, Украина ведет работу по официальным и неофициальным каналам для того, чтобы получить еще больше комплексов Patriot.

Ранее СМИ сообщали, что российские силы ракетным ударом поразили два зенитных ракетных комплекса Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве. В составе экипажа бойцы российской стороны выявили наемников из государств НАТО.

В январе СМИ сообщали, что Вашингтон не сможет продолжать поставлять Киеву ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Их стоимость составляет от двух до четырех миллионов долларов за штуку.

