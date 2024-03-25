РФ поразила два ЗРК Patriot в киевском аэропорту Жуляны – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ракетным ударом поразили два зенитных ракетных комплекса Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

Там уточнили, что в составе экипажа бойцы российской стороны выявили наемников из государств Североатлантического альянса.

Между тем стало известно, что ВС РФ прорвали украинскую оборону северо-западнее села Вербового в Запорожской области. Как уточнил глава местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, российская армия продвинулась на два километра вглубь, при этом заняв пять опорных пунктов противника.

В Минобороны РФ также сообщали, что с начала СВО Вооруженные силы РФ уничтожили 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 011 дронов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 598 танков и других боевых бронированных машин.