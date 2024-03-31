РФ передала ноту с требованиями Украине по антитеррору по каналу через Минск – МИД

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Москва на днях, используя налаженный канал через Минск, передала Киеву требование о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам в России лиц. Об этом ТАСС сообщили в российском МИД.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва требует от Киева немедленно прекратить поддержку терроризма, выдать виновных и возместить ущерб жертвам. Кроме того, нарушение конвенций по антитеррору повлечет ответственность для Украины. В дипведомстве добавили, что проведенные российскими органами следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут на Украину.

Более того, украинской стороне передано требование об аресте главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Уточняется, что Малюк признался в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрыл подробности осуществления иных терактов на территории России.