Симоньян прокомментировала обвинения СБУ в геноциде и пропаганде войны

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Главред RT Маргарита Симоньян ответила на новые обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в свой адрес. Заявление она опубликовала в своем телеграм-канале.

Она считает, что украинское ведомство это сделало для того, чтобы лишить ее возможности посещать другие страны. Симоньян добавила, что расстроилась бы в том случае, если бы не смогла посетить Краснодарский край, где она родилась.

Главред подчеркнула, что СБУ заранее готовит себе оправдание на случай ее убийства. Попытки, по ее мнению, уже были.

"Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на нее мифические призывы к убийствам детей – то вроде симпатичнее", – говорится в сообщении.

Ранее СБУ заочно предъявила Симоньян обвинения по нескольким статьям УК Украины, в том числе о геноциде и пропаганде войны. Также весной 2022 года занимавшая пост генпрокурора Украины Ирина Венедиктова заявила, что в отношении Симоньян выдвинули обвинения по статье украинского УК о финансировании действий, совершенных с целью "насильственного захвата власти" или "изменения границ" страны.