Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства

В Москве завершилась большая весенняя уборка. Итоги месячника благоустройства в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

В работах приняли участие порядка полумиллиона сотрудников городских служб, а также задействовали более 14 тысяч единиц техники. Коммунальщики привели в порядок все городские объекты, промыли фасады жилых домов и административных зданий, убрали территории детских и спортивных площадок.

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