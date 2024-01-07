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Новости

07 января, 15:30

Новости

Собянин рассказал об уникальной находке столичных археологов в Замоскворечье

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Фрагменты фарфоровой посуды XVIII–XIX веков обнаружили во время раскопок на Большой Татарской улице. О находках написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Из найденных кусочков реставраторы восстановили обширную коллекцию чайного и столового фарфора. Есть изделия небольших заводов Российской империи, а также фрагменты китайского фарфора начала XVIII века.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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