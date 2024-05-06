Синоптик Вильфанд рассказал о погоде 9 мая в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столбики термометров опустятся в День Победы в столице на 10 градусов ниже нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, утром 9 мая ожидается плюс 2 градуса. Подобная температура воздуха, как он утверждает, соответствует началу апреля. При этом синоптик уточнил, что в ночь на 9 мая температура в столичном регионе будет на уровне минус 1–3 градусов, а в спальных районах и Подмосковье похолодает до минус 5 градусов.

Днем столбики термометров поднимутся максимум до плюс 7 градусов, добавил Вильфанд. Кроме того, по его словам, в этот день ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега.

"С севера, северо-запада и северо-востока будут поступать мощные потоки ветра, поэтому порывы будут достигать 15–20 метров в секунду", – предупредил синоптик.

Также он напомнил, что самая низкая температура днем 9 мая наблюдалась в 2017 году и составляла 4,6 градуса тепла. В 2024 году, как утверждает Вильфанд, температура воздуха будет рекордно низкой или близкой к рекорду – примерно 5,5 градуса выше нуля.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что самая холодная погода в этом месяце за последние 25 лет ожидается в Москве 9 мая. По его словам, температура воздуха в этот день будет на 10 градусов ниже климатической нормы, что соответствует показателям конца марта. При этом, как он утверждает, 9 мая возможны кратковременные осадки в виде снега и дождя.

