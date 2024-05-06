Центр Москвы перекроют 7 мая в связи с проведением мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центральные улицы столицы будут перекрыты 7 мая по причине проведения мероприятия. Об этом предупредили жителей и гостей Москвы в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По информации департамента, полностью заблокируют проезд для автомобилей и иных видов транспорта с 08:00 до завершения мероприятия на следующих улицах в центре Москвы:



на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади;

на улице Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста;

на Большом Москворецком мосту от улицы Варварки до Болотной улицы;

на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста;

на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста;

на Кремлевской набережной от съезда на Боровицкую площадь до Москворецкой набережной;

на Москворецкой набережной от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда.

Кроме того, с 00:01 7 мая до завершения мероприятия нельзя будет оставить в зоне парковочных мест автомобили и другие виды транспортных средств на улицах Ильинке (от Новой площади до Красной площади) и Варварке (от Старой площади до Большого Москворецкого моста).

Из-за этих ограничений жителей и гостей Москвы призвали быть внимательнее и заблаговременно составлять варианты объездных путей.

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Ранее стало известно, что движение транспорта также временно перекроют в центре и на юге-востоке столицы в связи с проведением парада Победы 9 мая. На участках ограничений также временно закроют подземные пешеходные переходы. В связи с этим горожан призвали соблюдать внимательность и планировать свой маршрут заранее.

