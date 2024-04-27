Москвичам напомнили о закрытии дорожных участков вблизи кладбищ 28 апреля, 5, 12 и 14 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Некоторые участки на столичных улицах закроют для проезда 28 апреля, а также 5, 12 и 14 мая в период с 06:00 до 16:00. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ограничения на дорогах связаны с обеспечением транспортного обслуживания кладбищ. В Дептрансе порекомендовали заранее планировать маршрут с учетом перекрытий. Для передвижения транспортных средств, в частности, закроют участки:



Боровское и Востряковское шоссе от Никулинской улицы до Озерной улицы;

Проектируемый проспект № 84 от улицы Адмирала Корнилова до Хованского кладбища;

Фестивальную улицу от Ленинградского шоссе до Смольной улицы;

проспект Стратонавтов от Волоколамского проспекта до Тушинской площади;

улицу Галины Вишневской от Суздальской улицы до Салтыковой улицы.

Также парковка автомобилей будет запрещена на участке Волоколамского проезда и в проезде от Пятницкого шоссе до Митинского кладбища. В ведомстве призвали горожан обращать внимание на знаки.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в столице запустят бесплатные маршруты наземного транспорта 28 апреля. Автобусы пойдут от 20 станций метро и МЦД до 15 кладбищ. Свыше 30 маршрутов будут курсировать с 09:00 до 19:00.