Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве капитально отремонтирован тоннель на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей, протяженность которого составляет 1,2 километра, рассказал заммэра Петр Бирюков.

"Содержанию мостовых сооружений в столице уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта", – привели слова вице-мэра в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Для удобства горожан ремонт проводился без полного закрытия сооружения, с поэтапными ограничениями.

В план работ вошли частичная замена облицовки стен, ремонт деформационных швов, а также гидроизоляция бетонных конструкций и полное обновление систем безопасности, диспетчеризации, электроснабжения, вентиляции и водоснабжения.

Всего за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

Ранее горожан предупредили о перекрытии участка Тверской улицы с 22:00 23 августа до 06:00 26 августа в связи с работами по замене асфальта. В указанные даты движение транспорта на участке от Моховой улицы до Пушкинской площади будет полностью перекрыто.

Специалисты заменят по бесшовной технологии по всей ширине проезжей части порядка 34 тысяч квадратных метров асфальта. Эта технология позволяет проводить работы в максимально сжатые сроки.