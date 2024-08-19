Собянин: Боткинская больница получила статус научно-клинического центра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Боткинская больница получила новый статус – Московский многопрофильный научно-клинический центр. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, за последние годы специалисты провели переоснащение клиники, а также построили новый корпус и полностью реконструировали существующие. На их базе были созданы специализированные медцентры.

"Это не просто красивые стены, а прежде всего самые эффективные методы диагностики и лечения пациентов", – отметил Собянин.

На сегодня в Боткинской больнице оказывают все виды высокотехнологичной помощи: от роботических операций до трансплантации органов. Здесь функционируют 13 специализированных медицинских центров, в том числе флагманский, онкологический, урологический и прочие.

Ежегодно в стационаре проводят более 100 тысяч операций. Сотрудникам больницы удается успешно совмещать как клиническую, так и научную и образовательную деятельность. Так, среди специалистов шесть академиков РАН и свыше 100 профессоров.

Кроме того, в симуляционном центре каждый год обучаются около 15 тысяч врачей и медсестер, а в ординатуре – более 200 молодых специалистов.

"Новый статус позволит сотрудникам Боткинской значительно ускорить проведение научных исследований и внедрение их результатов в практическую работу", – заключил Собянин.

Ранее Собянин сообщал, что специалисты планируют привести в порядок корпус Центра паллиативной помощи в Марьиной Роще до конца 2024 года. Так, в здании уже реализовано больше половины работ. Для корпуса закупят более 5 тысяч единиц оборудования, медицинских изделий и мебели, включая новые кровати с антипролежневыми матрасами и электроприводом.

Между тем столичные врачи проводят каждый год более 100 тысяч высокотехнологичных операций. Этого удалось добиться благодаря оснащению стационаров современным оборудованием, отметил Собянин.