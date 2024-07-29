Мэр Москвы: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Корпус Центра паллиативной помощи в Марьиной Роще планируют привести в порядок до конца 2024 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Специалисты уже реализовали в здании, которое расположено на улице Двинцев, больше половины работ. Для корпуса закупят более 5 тысяч единиц оборудования, медицинских изделий и мебели, включая новые кровати с антипролежневыми матрасами и электроприводом. Кроме того, в каждой палате будут установлены потолочные подъемники для передвижения маломобильных и лежачих пациентов.



"В корпусе предусмотрены малая операционная, кабинеты механо- и эрготерапии и кабинет водолечения. В здании также разместят второе в Москве отделение длительной респираторной поддержки", – сказано в сообщении.

В новом корпусе, который рассчитан на 90 коек, будут работать примерно 250 человек.

Ранее мэр Москвы открыл приемное отделение Морозовской детской городской клинической больницы после комплексной модернизации, к которой приступили еще в июле прошлого года. Отделение, по словам Собянина, обустроено по новым стандартам и логистике. Так, там установили новое оборудование.

