Депутат МГД Метлина проинспектировала ход ремонта диагностического клинического центра № 1

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Депутат Московской городской думы Наталия Метлина посетила диагностический клинический центр № 1 (ДКЦ № 1) и осмотрела ход его ремонта, пишет Агентство "Москва".

"Все посмотрела, проверила ход ремонта. Получается очень хорошо. На первом этаже разместятся смотровые кабинеты, ресепшн, будет даже буфет. Кроме того, планируется благоустройство окружающей территории, что сделает визит сюда еще более комфортным для посетителей. Также могу обрадовать людей: учитывая пожелания жителей, строители нашли возможность оставить кабинет физиотерапии на прежнем месте", – сказала Метлина.

Депутат отметила, что новые московские стандарты медицины являются магистральной темой в ее работе. По ее словам, задача – добиться, чтобы в Конькове и Теплом Стане все медицинские учреждения со временем стали соответствовать этому уровню.

В головном здании медучреждения, которое расположено на улице Миклухо-Маклая, дом 29, корпус 2, сейчас идут ремонтные и отделочные работы терапевтического отделения. На объекте трудятся около 200 строителей, и его готовность на сегодня составляет 70%. Окончательно все работы завершат к осени, доложили Метлиной строители.

Ранее Сергей Собянин открыл приемное отделение Морозовской детской городской клинической больницы после комплексной модернизации, которая была начата в июле 2023 года. Отделение, по словам мэра, сделано по новым стандартам и логистике. В частности, здесь установили новое оборудование.

