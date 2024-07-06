Депутат МГД Семенников проверил ход работ по капремонту поликлиники в Северном Бутове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат Мосгордумы Александр Семенников посетил филиал №4 ГБУЗ "ГП №170 ДЗМ" на улице Коктебельской и проверил качество проведения капитального ремонта в медучреждении, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Важно было увидеть, что, во-первых, работа идет: рабочих много, они на местах. Мы видим, что осуществляется контроль за ходом работ. <…> Жители Северного Бутово ждут это большое событие, когда этот новый московский стандарт поликлиник придет в район в очередной раз", – сказал депутат.

Он также выразил уверенность в том, что работы будут завершены в обозначенные сроки. Кроме того, Александр Семенников пообщался с заведующей филиалом Людмилой Долговой и поинтересовался у нее, какое новое оборудование появится в поликлинике после ремонта.

"Из "тяжелого" технического оборудования дополнительно появятся рентген-кабинеты в травматологическом отделении. Здесь прикрепленное население – 49 тысяч 750 человек. То есть в принципе поликлиника готова принять всех пациентов. Ежедневно посещение рассчитано на 800–900 человек в день. Поэтому ждем открытия", – ответила Долгова.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что строительство нового многопрофильного комплекса детской больницы святого Владимира планируется завершить в 2025 году. По словам мэра, в Москве активно модернизируют стационарное звено клиник.

