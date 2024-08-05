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05 августа, 07:15

Транспорт

Москвичи совершили более 36 тыс поездок на регулярном речном транспорте за неделю

Москвичи совершили более 36 тыс поездок на регулярном речном транспорте за неделю

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Пассажиры регулярного речного транспорта совершили более 36 тысяч поездок на прошлой неделе. Это максимум с момента запуска трамваев.

В столице функционируют два регулярных речных маршрута. Тот, который начинается от причала ЗИЛ, протянулся на 9 километров – до Печатников. Длина второго маршрута от причала Киевский до Сердца столицы составляет 12 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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