Собянин: городским вокзалом Печатники воспользовались более 2,2 млн человек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московским городским вокзалом Печатники за два года воспользовались свыше 2,2 миллиона человек. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Мэр напомнил, что вокзал открылся в июне 2022 года. Он объединяет МЦД-2, Люблино-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро, а также наземный транспорт. С каждым годом пассажиропоток Печатников МЦД-2 растет. Сейчас это 3,6 тысячи человек в сутки, что почти в три раза больше, чем за первый месяц после открытия, указал Собянин.

На вокзале есть лифты и эскалаторы, безопасный переход через железнодорожные пути, там просторно и много света, уточнил градоначальник и добавил, что он удобен для жителей с точки зрения расположения.

Также планируется улучшить пересадку на Люблино-Дмитровскую линию. В данный момент она занимает около шести минут: люди обходят по улицам, поднимаются и спускаются по лестницам, объяснил Собянин. В будущем этот путь сократится в несколько раз и пройти горожане смогут под эстакадой. Для этого уберут насыпь, построят навес и откроют новый выход из метрополитена.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года в столице заработает новый вокзал Митьково на МЦД-3, который улучшит транспортную доступность для 100 тысяч москвичей. Находящийся на стыке районов Сокольники и Красносельского объект уже готов на 90%. Сейчас специалисты прокладывают инженерные коммуникации, устанавливают конструкцию наземного вестибюля и делают остекление турникетного зала.