Пассажиры смогут поучаствовать в тестировании беспилотного трамвая в Москве в этом году

В Москве проводят испытания первого в России беспилотного трамвая. Пока за движением следит водитель, а вот по депо трамвай уже ездит самостоятельно.

Советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, замначальника Московского метрополитена Юлия Темникова рассказал, что уже в этом году трамвай начнет полностью управлять процессом движения, но его действия будет страховать водитель. К тестовым испытаниям планируют также пригласить пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

