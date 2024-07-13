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13 июля, 22:30

Транспорт

Пассажиры смогут поучаствовать в тестировании беспилотного трамвая в Москве в этом году

Пассажиры смогут поучаствовать в тестировании беспилотного трамвая в Москве в этом году

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В Москве проводят испытания первого в России беспилотного трамвая. Пока за движением следит водитель, а вот по депо трамвай уже ездит самостоятельно.

Советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, замначальника Московского метрополитена Юлия Темникова рассказал, что уже в этом году трамвай начнет полностью управлять процессом движения, но его действия будет страховать водитель. К тестовым испытаниям планируют также пригласить пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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