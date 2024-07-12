Оба бортовых самописца, упавшего под Коломной SSJ 100, обнаружены

Оба черных ящика, находившихся на борту упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet 100, найдены. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

SSJ 100 разбился 12 июля под Коломной. На борту воздушного судна находились три члена экипажа. Все они погибли. По данным оперативных служб, самолет направлялся после планового ремонта в аэропорт Внуково и находился в воздухе больше часа. По факту ЧП СКР возбудил дело по статье о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое по неосторожности привело к гибели двух или более лиц.