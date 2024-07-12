Свыше 50 трамваев и автомобилей поучаствуют в параде ретротранспорта

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Более 50 исторических трамваев и автомобилей примут участие в параде ретротранспорта 13 июля в Москве. Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что, помимо экспонатов московского метро и Музея Транспорта Москвы, на параде и выставке на Чистопрудном бульваре горожане смогут увидеть ретроавтомобили из коллекции партнеров. В этом году к мероприятию присоединились Музей Гаража особого назначения ФСО РФ, Российская Автомобильная Федерация, Автоспортивное общество "Наследие", автоклубы "Москвич" и "Волга М-21", а также возрожденный завод "Москвич". Ликсутов поблагодарил коллег за то, что они помогают сделать праздник еще зрелищнее.

Колонна исторического транспорта отправится от станции метро "Новокузнецкая" в 11:00. На Чистопрудном бульваре к ней присоединится конка. Затем примерно через 30 минут откроется выставка ретротехники, которая продлится до 18:00. Для гостей парада подготовили масштабную развлекательную программу, музыку и мороженое.

В связи с проведением мероприятия движение транспорта 13 июля будет перекрыто на некоторых городских улицах. Так, ограничения будут действовать на участках Садовнического проезда, Климентовского переулка, Пятницкой и Большой Татарской улиц, а также на Чистопрудном бульваре, в Белгородском проезде и Овчинниковской набережной. До завершения парада на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде также запрещено парковать машины.

