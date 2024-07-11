Несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты во время парада ретротранспорта 13 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на некоторых центральных улицах Москвы в субботу, 13 июля, временно закроют из-за проведения летнего парада ретротранспорта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на Дептранс.

С 08:00 до 11:00 будут действовать перекрытия на участках Садовнического проезда от Климентовского переулка. Москвичи не смогут проехать до дома 25, строения 1 на Пятницкой улице, от дома 25 на Пятницкой улице до Большой Татарской улицы, в районе дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной.

С 12:00 до 18:30 ограничат движение транспорта по Чистопрудному бульвару от улицы Покровки до Мясницкой улицы, а также в Белгородском проезде от Покровки до Чистопрудного бульвара.

С 11:00 до 12:00 ожидаются кратковременные ограничения движения:



в Садовническом проезде (от дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной до Большого Устьинского моста);

на Большом Устьинском мосту;

в Устьинском проезде (от Большого Устьинского моста до Яузской улицы);

на Яузском бульваре (от Яузской улицы до Подколокольного переулка);

на Покровском бульваре (от Подколокольного переулка до улицы Покровки).

Помимо этого, с 00:01 12 июля и до конца парада ретротранспорта на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде будет запрещено парковать автомобили. Горожан призвали заранее выбирать маршрут поездки.



Ранее стало известно, что с 00:01 13 июля до 12:00 15 июля закроют движение по Лужнецкой набережной от Аллеи Славы до станции метро "Воробьевы горы". Это связано с проведением фестиваля VK Fest. Москвичей призвали быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.