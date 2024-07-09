Движение на Университетской площади перекроют с 13 по 15 июля из-за фестиваля ретротехники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На Университетской площади в районе Раменки с 13 по 15 июля перекроют движение транспорта из-за проведения фестиваля ретротехники Музея транспорта Москвы, передает телеграм-канал столичного Дептранса.

С 00:01 13 июля до 10:00 15 июля проехать нельзя будет по участку Университетской площади от пересечения с улицей Косыгина до Университетского проспекта. С 12 июля и до окончания мероприятия на участках в районе примыкания Университетской площади к улице Косыгина также будет запрещена парковка.

Дептранс рекомендовал автомобилистам заранее выбирать маршруты с учетом перекрытий.



телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ранее в Дептрансе сообщили, что на участках Костомаровской и Андроньевской набережных и на Костомаровском мосту закрылась для движения одна полоса. На этих участках ремонтные работы будут проходить до 1 октября.