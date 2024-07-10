Схема движения изменится на участке Лужнецкой набережной с 13 по 15 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Лужнецкой набережной в Москве будет закрыт для движения транспорта с 13 по 15 июля из-за проведения фестиваля VK Fest. Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Так, с 00:01 13 июля до 12:00 15 июля нельзя будет проехать по Лужнецкой набережной от Аллеи Славы до станции метро "Воробьевы горы". Горожан призвали обращать внимание на дорожные знаки.



Ранее сообщалось, что с 00:01 13 июля до 10:00 15 июля на Университетской площади в районе Раменки перекроют движение в связи с проведением фестиваля ретротехники Музея Транспорты Москвы. Горожане не смогут проехать по участку Университетской площади от пересечения с улицей Косыгина до Университетского проспекта. Также 12 июля и до конца мероприятия на участках в районе примыкания Университетской площади к улице Косыгина нельзя будет парковать машины.