Пять новых выделенных полос появится в Москве с 27 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пять новых выделенных полос начнут действовать для столичного транспорта с 27 июля. Они появятся в центре, на юге, востоке и юго-востоке города, а также в Зеленограде, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что новые выделенные полосы сократят время в пути для пассажиров городского транспорта в 2–4 раза. Их протяженность составит больше 1,5 километра. Кроме того, ввод "выделенок" снижает аварийность в среднем на 25%, отметил Ликсутов.

Новые выделенные полосы введут на 30 маршрутах городского транспорта, которыми каждый день пользуются свыше 141 тысячи пассажиров.

В апреле в Москве заработали пять новых выделенных полос. Они появились на юге, юго-востоке и западе столицы, их протяженность – почти два километра. По участкам, где находятся новые "выделенки", проезжают 27 автобусных маршрутов, услугами которых каждый день пользуются 80 тысяч москвичей и гостей города.