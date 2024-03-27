Более 20 маршрутов наземного транспорта продлили возле 9 станций МЦД-3

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 20 маршрутов автобусов и электробусов продлили возле девяти станций МЦД-3. Также специалисты скорректировали схемы движения и добавили остановки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Заммэра рассказал, что наземный городской транспорт развивается, чтобы горожанам было удобнее и проще добираться до станций рельсового каркаса.

"После открытия МЦД-3 в августе 2023 года мы улучшили более 20 маршрутов, в будни по ним совершается свыше 110 тысяч поездок", – добавил Ликсутов.

Маршрут № 70 продлили до станции Моссельмаш МЦД-3, в результате чего улучшилось транспортное обслуживание в Головинском районе. Маршрут Т58 продлили до станции Грачевская, и для жителей Беломорской улицы стал доступен новый путь до платформы, улучшилась транспортная доступность района Ховрино.

Кроме того, маршрут № 10 объединили с маршрутом № 5, а № 23 – с № 17. Отныне жители могут ездить между старой и новой частями Москвы без пересадок, также появилась пересадка на станцию Зеленоград-Крюково через новый выход на мост.

До станции Вешняки МЦД-3 продлен маршрут Т74, автобусы по Зеленодольской улице стали курсировать чаще. У жителей Люблина появился новый путь до Некрасовской линии метро и станции Вешняки. Более того, до этой же платформы продлили маршрут автобуса № 703 по Окской улице, и теперь транспорт ходит до Большой кольцевой и Некрасовской линий метро чаще. Помимо этого, появился прямой маршрут до станции Вешняки и станции метро "Окская".

Ранее сообщалось, что на юге, юго-востоке и западе столицы с 20 апреля откроются пять новых выделенных полос для городского транспорта. Их общая протяженность – почти два километра.

Уточняется, что наземный транспорт станет в 2–3 раза быстрее проезжать по местам, где появятся выделенки, аварийность на этих отрезках снизится в среднем на 25%.