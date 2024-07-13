Несколько улиц в центре Москвы перекрыли на время парада ретротранспорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение перекрыли на нескольких улицах в центре Москвы в связи с проведением летнего парада ретротранспорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 8:00 до 11:00 проехать не удастся в Садовническом проезде от Климентовского переулка до дома 25, строения 1 на Пятницкой улице, от дома 25 на Пятницкой до Большой Татарской, а также в районе дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной.

С 12:00 до 18:30 перекроют Чистопрудный бульвар от улицы Покровка до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровка до Чистопрудного бульвара.

Помимо этого, с 11:00 до 12:00 на короткие промежутки времени будут закрывать участки в Садовническом проезде от дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной до Большого Устьинского моста, на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде от Большого Устьинского моста до улицы Яузская, на Яузском бульваре от улицы Яузская до Подколокольного переулка и на Покровском бульваре от Подколокольного переулка до улицы Покровка. Длиться эти перекрытия будут не более 10 минут.

На Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде до окончания парада нельзя парковаться.

Более 50 исторических трамваев и автомобилей примут участие в параде ретротранспорта 13 июля. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что, помимо экспонатов московского метро и Музея Транспорта Москвы, на параде и выставке на Чистопрудном бульваре горожане смогут увидеть ретроавтомобили из коллекции партнеров.

В этом году к мероприятию присоединились Музей Гаража особого назначения ФСО РФ, Российская Автомобильная Федерация, Автоспортивное общество "Наследие", автоклубы "Москвич" и "Волга М-21", а также возрожденный завод "Москвич".

Колонна исторического транспорта отправится от станции метро "Новокузнецкая" в 11:00. На Чистопрудном бульваре к ней присоединится конка. Затем примерно через 30 минут откроется выставка ретротехники, которая продлится до 18:00. Для гостей парада подготовили масштабную развлекательную программу, музыку и мороженое.