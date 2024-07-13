Ликсутов: беспилотный трамвай в столице поедет с первыми пассажирами в сентябре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Беспилотный трамвай в Москве поедет с пассажирами в сентябре, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Там будет присутствовать стажер-машинист, который будет контролировать работу.

В рамках тестирования такой трамвай уже прошел около 400 километров. Ни одного ДТП или сбоя не зафиксировано, уточнил заммэра.

"По нашему плану в сентябре этот беспилотный трамвай, на котором сейчас 90% операций делается в автоматическом режиме через нейронные сети, будет уже ходить с пассажирами. А в конце 2025 года он уже сможет выходить на дороги Москвы в автоматическом режиме", – сказал Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин дал старт испытаниям первого беспилотного трамвая в Москве. Запуск состоялся в ходе открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий в районе Кунцево.

Теперь за пультом находится водитель, а специальная система лишь дублирует его действия. На следующем этапе система беспилотного вождения возьмет на себя функции управления и принятия решений, а водитель будет страховать действия трамвая. Тестовые поездки с пассажирами начнутся по маршруту 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская".

Последним этапом тестирования станет обеспечение полностью автоматического управления без водителя. Такой системой к 2027 году могут оборудовать более 80% подвижного состава столичного трамвая.

