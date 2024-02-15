"Безопасный город": более 550 безбилетников выявили за два дня в ЮВАО Москвы

Больше 550 безбилетников выявили за два дня усиленных проверок в наземном транспорте на юго-востоке Москвы. На конечной остановке автобусов контролеры проверяли билеты у всех пассажиров.

Такие мероприятия сотрудники "Организатора перевозок" проводят регулярно. В этот раз они работали на шести востребованных маршрутах около станции метро "Братиславская". Всех безбилетников оштрафовали на две тысячи рублей.

Подробнее – в программе "Безопасный город".