15 февраля, 21:35Транспорт
"Безопасный город": более 550 безбилетников выявили за два дня в ЮВАО Москвы
Больше 550 безбилетников выявили за два дня усиленных проверок в наземном транспорте на юго-востоке Москвы. На конечной остановке автобусов контролеры проверяли билеты у всех пассажиров.
Такие мероприятия сотрудники "Организатора перевозок" проводят регулярно. В этот раз они работали на шести востребованных маршрутах около станции метро "Братиславская". Всех безбилетников оштрафовали на две тысячи рублей.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город