Новые экспонаты появились в Музее Гаража особого назначения ФСО на ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ появились новые экспонаты. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В коллекции появились редкие фотографии руководства народного комиссариата внутренних дел и комендатуры Московского Кремля, нагрудные значки, пропуски в Кремль, а также книга с воспоминаниями советского военного деятеля Павла Малькова, который занимал должности коменданта Смольного и Кремля в годы Октябрьской революции и Гражданской войны.

Предметы, связанные с историей охраны главных лиц государства, передал музею коллекционер Никита Томилин.

Ранее в Музее Гаража особого назначения прошла выставка на тему развития железных дорог в России. Зрители могли увидеть движущиеся миниатюры поездов, а также изучить первые чертежи, раритетные фотографии и некоторые оригинальные вещи, например станционные колокола.

Коллекция Исторического музея пополнилась археологическими сокровищами