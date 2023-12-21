Русский музей изменит состав постоянной экспозиции в 2024 году

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Государственный Русский музей внесет изменения в постоянную экспозицию, чтобы показать больше шедевров, хранящихся в фондах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора музея Аллу Манилову.

По ее словам, в 2024 году музей проведет стратегическую сессию по данному вопросу при участии искусствоведов, ученых и журналистов.

"Мы с коллегами понимаем, что в следующем году мы должны очень серьезно посмотреть на нашу постоянную экспозицию: она слишком долго не менялась. Люди, которые приезжают в Русский музей со всей страны, из-за рубежа, должны получить новый взгляд на наши сокровища", – поделилась гендиректор музея.

Она отметила, что 450 тысяч музейных экспонатов должны осмысленно чередоваться.

"Мы хотим сделать "мозговой штурм", стратегическую сессию, чтобы пообщаться и посмотреть, что нам нужно изменить в постоянной экспозиции", – заключила Манилова.

Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея откроет шесть масштабных выставочных проектов. Среди них – международный проект "Москва – Ереван – Москва. Коллекция профессора А. Я. Абрамяна" и выставка о творчестве художественной династии Васнецовых.

Одним из главных событий осени 2024 года будет выставка "Передвижники", которая откроется в корпусе на Кадашевской набережной. В экспозицию войдут шедевры русского искусства и менее известные произведения.

"Сити": выставка "Образы Испании. Русское искусство XIX-XXI веков" в Пушкинском музее