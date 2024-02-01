Более 47 тыс безбилетников выявили в Москве за январь

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Свыше 47 тысяч безбилетников выявили за январь 2024 года в столичном транспорте. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В департаменте уточнили, что контролеры проверили более 780 тысяч билетов, что на 30% больше, чем в январе 2023 года. Усиленные проверки прошли также в ТиНАО, где было выявлено свыше 800 безбилетников.

Контролеры не только проверяют у пассажиров проездные, они еще и обеспечивают комфортные и безопасные поездки, подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, благодаря оплате проезда развивается транспортная инфраструктура, обновляется подвижной состав, совершенствуются пассажирские сервисы. Он попросил пассажиров быть ответственными.

В сообщении напомнили, что нужно прикладывать проездной при входе в транспорт, даже если он социальный и безлимитный, а также обязательно дожидаться зеленой галочки.

Между тем во время новогодних выходных контролеры выявили более 4 тысяч безбилетников. Безопасность и комфорт поездок в наземном транспорте и метро обеспечивали почти 500 контролеров.

До этого в столичных автобусах, электробусах и трамваях разместили более 28 тысяч наклеек с напоминанием о необходимости оплаты проезда. Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Москвы составляет 2 тысячи рублей.

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