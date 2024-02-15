15 февраля, 16:21Город
Москвичей предупредили о возможном перекрытии некоторых улиц из-за снегопада
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Отдельные участки столичных улиц и переулков могут перекрыть на некоторое время для очистки от снега. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Объявлен режим повышенной готовности, службы работают. <...> Будут отдельные участки, когда необходимо будет закрыть улицы, переулки, поэтому просим отнестись к этому с пониманием", – цитирует его ТАСС.
Вице-мэр подчеркнул, что коммунальные службы города делают все возможное для комфортного передвижения москвичей по улицам. Он также рекомендовал жителям столицы пользоваться общественным транспортом.
До этого Бирюков сообщил, что последствия снегопада в Москве ликвидируют более 165 тысяч человек с применением 14,5 тысячи единиц техники. До конца суток в столице ожидается рост сугробов еще на 4 сантиметра. Всего же с начала зимы в Москве выпало уже 2,6 метра снега при норме 1,52 метра.
Более 165 тыс человек задействовали в уборке снега в столице
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