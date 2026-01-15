Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 13:13

Происшествия

Медперсонал роддома в Новокузнецке в декабре и январе болел ОРВИ

Фото: РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнева

Медперсонал роддома Новокузнецка, где умерли девять детей, в декабре и январе болел ОРВИ. Заболевшие при этом оставались дома, огласила на судебном заседании судья Инна Ма.

"Сам (главврач больницы Виталий. – Прим. ред.) Херасков приехать в больницу не мог, так как он болел респираторным заболеванием", – приводит слова судьи ТАСС.

В настоящий момент потерпевшими по уголовному делу признаны девять матерей, уточнил представитель следствия. В их числе две женщины, которым подозреваемый, исполняющий обязанности завотделением роддома Алексей Эмих оказывал медицинскую помощь.

Эмих и Херасков были задержаны 14 января. В зависимости от роли каждого они подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности. При этом Эмих свою вину по делу не признал.

Соответствующие уголовные дела возбудили после того, как в роддоме погибли девять новорожденных. По данным СМИ, дети могли скончаться от внутриутробной или неонатальной инфекции.

Следователи также начали проверку сообщений о ненадлежащем оказании медицинской помощи в этом роддоме, которые обнаружились в ходе мониторинга Сети. Случаи нарушений в лечении пациенток датировались 2018, 2021 и 2024 годами.

Столичные врачи направлены в Новокузнецк для расследования трагедии в роддоме

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика