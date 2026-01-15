Медперсонал роддома в Новокузнецке в декабре и январе болел ОРВИ

Фото: РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнева

Медперсонал роддома Новокузнецка, где умерли девять детей, в декабре и январе болел ОРВИ. Заболевшие при этом оставались дома, огласила на судебном заседании судья Инна Ма.

"Сам (главврач больницы Виталий. – Прим. ред.) Херасков приехать в больницу не мог, так как он болел респираторным заболеванием", – приводит слова судьи ТАСС.

В настоящий момент потерпевшими по уголовному делу признаны девять матерей, уточнил представитель следствия. В их числе две женщины, которым подозреваемый, исполняющий обязанности завотделением роддома Алексей Эмих оказывал медицинскую помощь.

Эмих и Херасков были задержаны 14 января. В зависимости от роли каждого они подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности. При этом Эмих свою вину по делу не признал.

Соответствующие уголовные дела возбудили после того, как в роддоме погибли девять новорожденных. По данным СМИ, дети могли скончаться от внутриутробной или неонатальной инфекции.

Следователи также начали проверку сообщений о ненадлежащем оказании медицинской помощи в этом роддоме, которые обнаружились в ходе мониторинга Сети. Случаи нарушений в лечении пациенток датировались 2018, 2021 и 2024 годами.