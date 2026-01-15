Дополнительные койки развернули на базе акушерского стационара в Новокузнецке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На базе акушерского стационара № 2 в Новокузнецке, где оказывается помощь роженицам после закрытия роддома № 1, развернуты дополнительные 25 коек, рассказали в пресс-службе Новокузнецкой городской клинической больницы № 1.

Отмечается, что акушерский стационар рассчитан на 80 коек. Для матерей и новорожденных организовано оказание медицинской помощи.

В новогодние праздники в НГКБ № 1 скончались девять младенцев. По данным СМИ, у детей выявили внутриутробные или неонатальные инфекции.

По факту случившегося возбудили два уголовных дела. Главврача больницы Виталия Хераскова временно отстранили от своей должности, а затем задержали вместе с исполняющим обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей.

Позже выяснилось, что Херасков раньше занимал пост замминистра здравоохранения Кузбасса. Главврачом НГКБ он стал в 2024 году.

