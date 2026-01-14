Задержанный главврач больницы Новокузнецка раньше был замминистра здравоохранения Кузбасса

Фото: 1gkb-nk.ru

Задержанный по делу о гибели новорожденных главврач Новокузнецкой городской клинической больницы (НГКБ) № 1 Виталий Херасков раньше занимал пост замминистра здравоохранения Кузбасса. Об этом сообщает ТАСС.

Херасков начал работу врачом-анестезиологом в 1994 году. Затем он занимал различные руководящие должности в крупных медучреждениях Кемерова и Новокузнецка.

В октябре 2020-го его назначили замминистра здравоохранения Кемеровской области, где он курировал работу южного территориального звена регионального здравоохранения. Главврачом НГКБ № 1 он стал в 2024 году.

В новогодние праздники в указанной больнице скончались девять младенцев. Как указывали СМИ, у детей выявили внутриутробные или неонатальные инфекции.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела. Хераскова временно отстранили от своей должности, а затем задержали вместе с исполняющим обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей.