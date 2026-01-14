Комиссия для оценки работы персонала роддома в Новокузнецке прибыла в Кузбасс

Фото: ТАСС/Ярослав Беляев

Комиссия для оценки работы персонала роддома № 1 в Новокузнецке прибыла в Кузбасс, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что комиссию возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова. Помимо этого, в работе принимают участие специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Специалистами будут изучены истории болезней, а также организация оказания медпомощи беременным и новорожденным.

В новокузнецком роддоме в январские праздники умерли девять новорожденных. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать их в центральный аппарат ведомства.

Середюк, в свою очередь, поручил проверить все родильные дома и перинатальные центры региона на готовность к самым сложным случаям.

Глава медучреждения Виталий Херасков временно отстранен от должности. По данным СМИ, дети могли скончаться от внутриутробной или неонатальной инфекции.

Одна из пациенток рассказывала, что во время родов врачи учреждения свернули шею ребенку. По ее словам, несмотря на рекомендации кардиолога сделать кесарево сечение, медперсонал решил провести естественные роды.

Причем родовой деятельности не было, и врачи не оказали необходимой помощи, поскольку весь процесс проходил ночью. В результате у новорожденного развилась гипоксия.

